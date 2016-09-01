التشكيل – ميسي القائد أساسي مع الأرجنتين في مواجهة أوروجواي

عاد من الاعتزال ليقود منتخب بلاده الأرجنتين أمام أوروجواي، هذا هو الأسطورة ليونيل ميسي الذي ظهر في تشكيل التانجو الأساسي لمواجهة السيليستي.

نجم برشلونة الإسباني أعلن اعتزاله الدولي عقب خسارة بطولة كوبا أمريكا السابقة أمام تشيلي، لكنه تراجع عن قراره قبل أسابيع ليعود قائدا لمنتخب الأرجنتين.

وانضم ليونيل ميسي لمعسكر منتخب الأرجنتين استعدادا لمواجهة أوروجواي وفنزويلا في الجولة السابعة والثامنة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وخلال المعسكر تعرض ميسي لإصابة قبل أن يتعافى منها ليظهر في التشكيل الأساسي للمباراة التي تقام في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وأعلن إدجاردو باوزا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تشكيل الأرجنتين الأساسي الذي جاء بالكامل كالآتي:

المرمى: سيرجيو روميرو.

الدفاع: بابلو زاباليتا – نيكولاس أوتاميندي – فونس موري – إيمانويل ماس.

الوسط: خافيير ماسكيرانو – لوكاس بيليا – أنخيل دي ماريا.

الهجوم: ليونيل ميسي – باولو ديبالا – لوكاس باراتو.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 11 نقطة، خلف أوروجواي المتصدر والإكوادر صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد 13 نقطة.