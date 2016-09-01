جاراي: القدوم لفالنسيا كان هدفي منذ البداية

(إفي): أكد المدافع الأرجنتيني إزيكيل جاراي، المنضم حديثا لصفوف فالنسيا الإسباني، في أول تصريحات يدلي بها لإذاعة النادي، أنه رفض عروضا مغرية من أجل ارتداء قميص فالنسيا في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفية.

وقال جاراي "كانت هناك عروض من فرق كبرى، لكنني رغبت منذ اللحظة الأولى في المجيء إلى هنا لأن لدي زملاء لعبت معهم بالفعل مثل رودريجو وإنزو وسيكيريا، وقد تحدثوا بشكل إيجابي للغاية عن النادي".

وأضاف "لم أشكك في ذلك للحظة واحدة. حينما كان هناك هذا الاهتمام الواضح وبدأت المحادثات رغبت فقط في القدوم إلى هنا".

كما تحدث المدافع أيضا عن السعادة التي راودته بعد التوقيع على عقده مع الخفافيش، حيث أبرز "تعلو الابتسامة وجهي كل يوم. أنا سعيد للغاية بالتواجد في فالنسيا ولا يتبقى الآن سوى الاستمتاع ورد الثقة التي منحوني إياها".

وكشف اللاعب الأرجنتيني أنه ينوي "مساعدة الفريق في محاولة التواجد في الأعلى" بجدول الدوري الإسباني ومنح السعادة للجمهور.