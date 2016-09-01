أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جاراي: القدوم لفالنسيا كان هدفي منذ البداية

Google+ Print
جاراي: القدوم لفالنسيا كان هدفي منذ البداية جاراي: القدوم لفالنسيا كان هدفي منذ البداية

(إفي): أكد المدافع الأرجنتيني إزيكيل جاراي، المنضم حديثا لصفوف فالنسيا الإسباني، في أول تصريحات يدلي بها لإذاعة النادي، أنه رفض عروضا مغرية من أجل ارتداء قميص فالنسيا في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفية.

وقال جاراي "كانت هناك عروض من فرق كبرى، لكنني رغبت منذ اللحظة الأولى في المجيء إلى هنا لأن لدي زملاء لعبت معهم بالفعل مثل رودريجو وإنزو وسيكيريا، وقد تحدثوا بشكل إيجابي للغاية عن النادي".

وأضاف "لم أشكك في ذلك للحظة واحدة. حينما كان هناك هذا الاهتمام الواضح وبدأت المحادثات رغبت فقط في القدوم إلى هنا".

كما تحدث المدافع أيضا عن السعادة التي راودته بعد التوقيع على عقده مع الخفافيش، حيث أبرز "تعلو الابتسامة وجهي كل يوم. أنا سعيد للغاية بالتواجد في فالنسيا ولا يتبقى الآن سوى الاستمتاع ورد الثقة التي منحوني إياها".

وكشف اللاعب الأرجنتيني أنه ينوي "مساعدة الفريق في محاولة التواجد في الأعلى" بجدول الدوري الإسباني ومنح السعادة للجمهور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع