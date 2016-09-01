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الرئيس السيسى يستقبل كيري بمقر إقامته فى نيودلهي

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الرئيس السيسى يستقبل كيري بمقر إقامته فى نيودلهي الرئيس السيسى يستقبل كيري بمقر إقامته فى نيودلهي

الرئيس عبدالفتاح

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مساء اليوم بمقر إقامته في نيودلهي السيد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الذى تزامن وجود بالعاصمة الهندية. وقد حضر اللقاء السيد سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أعرب خلال اللقاء عن تطلع لتعزيز العلاقات الاستراتيجة التى تجمعها بالولايات المتحدة منذ عقود، وتطوير التعاون الثنائي على كافة الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما أكد سيادته على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا والتطورات الإقليمية بما يُمكّنهما من مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جون كيري أعرب عن سعادته بالالتقاء بالسيد الرئيس فى نيودلهي، مؤكداً على إعتزاز بلاده بعلاقات الشراكة التى تربطها بمصر، وتطلعها لتوثيق التعاون القائم معها على جميع الأصعدة.

كما أشار كيرى إلى أهمية دور مصر بالشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على دعم استقرار مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية بما يساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول آخر التطورات بالنسبة للأزمات التي تمر بها بعض دول منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما فى سوريا وليبيا، والجهود الدولية التي تُبذل للتوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار، بما يساهم فى الحفاظ على وحدة وسيادة هذه الدول وسلامتها الاقليمية، فضلاً عن صون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

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