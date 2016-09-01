أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مفتي الجمهورية : ننتظر استطلاع هلال ذي الحجة .. وما يتداول “تكهنات”

Google+ Print
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الخميس، أن دار الافتاء تنتظر إعلان السلطات استطلاع هلال شهر ذي الحجة، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله على المواقع حاليًا مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وقال “علام” في بيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ننتظر إعلان السلطات السعودية استطلاع هلال ذي الحجة وفور إعلان الجانب السعودي رؤية هلال ذى الحجة، ستعلن دار الإفتاء المصرية – من جانبها – بيان رؤية شهر ذى الحجة، اعتمادًا على ما وصلت إليه السلطات القضائية بالمملكة؛ لأنها بلد المنسك.

وما يتم تداوله على بعض المواقع حاليًا والقنوات التلفزيونية هي مجرد تكهنات لا تعتمد على معلومات صحيحة فنرجو من الجميع تحري الدقة وانتظار الإعلان من الجهات الرسمية”.

البيان الذي نشره المفتي على "فيس بوك"

البيان الذي نشره المفتي على “فيس بوك”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية