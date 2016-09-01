مفتي الجمهورية : ننتظر استطلاع هلال ذي الحجة .. وما يتداول “تكهنات”

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الخميس، أن دار الافتاء تنتظر إعلان السلطات السعودية استطلاع هلال شهر ذي الحجة، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله على المواقع حاليًا مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وقال “علام” في بيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “ننتظر إعلان السلطات السعودية استطلاع هلال ذي الحجة وفور إعلان الجانب السعودي رؤية هلال ذى الحجة، ستعلن دار الإفتاء المصرية – من جانبها – بيان رؤية شهر ذى الحجة، اعتمادًا على ما وصلت إليه السلطات القضائية بالمملكة؛ لأنها بلد المنسك.

وما يتم تداوله على بعض المواقع حاليًا والقنوات التلفزيونية هي مجرد تكهنات لا تعتمد على معلومات صحيحة فنرجو من الجميع تحري الدقة وانتظار الإعلان من الجهات الرسمية”.