انشقاق دبلوماسي كوري شمالي مقيم في روسيا إلى كوريا الجنوبية

قال مصدر كوري جنوبي، إن دبلوماسيا كوريا شماليا انشق عن نظام بيونج يانج أثناء عمله في روسيا الشهر الماضي ودخل كوريا الجنوبية مع عائلته وبحوزته كمية كبيرة من العملات الأجنبية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الخميس عن المصدر قوله – إن “الدبلوماسي يعمل ضمن ممثلي التجارة في القنصلية العامة في فلاديفوستوك، انشق وتوجه إلى كوريا الجنوبية عبر بلد ثالث”.. وأحضر الدبلوماسي معه مبلغا “كبيرا” من العملة الأجنبية .. وجاء معه زوجته وأولاده.

وأضاف المصدر، إن الدبلوماسيين الكوريين الشماليين المعنيين بالتجارة غالبا ما يتبعون إلى وزارة التجارة الكورية ، ويعملون على شراء السلع في الأسواق الخارجية وإرسالها إلى داخل البلاد.

وأوضح المصدر أن الدبلوماسي المذكور انشق قبل نظيره تاي يونج هو، الوزير في السفارة الكورية الشمالية في لندن، وكذلك الدبلوماسي الآخر المقيم في روسيا والمعروف باسم كيم تشول سونج.

أ ش أ