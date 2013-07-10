دماء عربية في عروق مولود Kate Middleton

كشف اختصاصي «بالحسب والنسب» عن احتمال انحدار الطفل الملكيّ الذي تحمله Kate Middleton زوجة الأمير William في احشائها، من أصول عربيّة، بعد أن تعقّب عدّة صلات قربى من شجرة عائلة كلّ منهما.

ووصل الاختصاصيّ بدراسة النسب جان لوي بوكارنو إلى استنتاج مفاده أنّ سلسلة النسب تربط طفل Kate وزوجها الأمير William بملكة فرنسا ماري دو مديسيس، المتحدّرة من سلالة ألفونس السادس ملك قشتالة وزوجته الرابعة زيدة التي كانت أميرة مسلمة تعود جذورها إلى أسرة أحد ملوك إشبيلية.

ومن الاكتشافات المفاجئة الأخرى، صلة القرابة بالممثلة الفرنسيّة هياسينت غابريل التي هربت خلال الثورة، إلى إنكلترا مع عشيقها مركيز ويلزلي الذي أصبح زوجها، والتي تتحدّر من سلالتها الملكة الأم، حسب ما ورد في وكالة أنباء روسيا.

ومن جانب آخر، سيحمل المولود الجديد لدوق ودوقة كامبردج،، لقب أمير أو أميرة كامبردج، بعد ولادته المتوقعة خلال الأيام المقبلة.