إيران تهزم قطر بهدفين فى تصفيات مونديال 2018

خطف المنتخب الإيرانى فوزا مثيرا من ضيفه القطرى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم الخميس على ملعب ازادى ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وشهدت اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التى استمرت حتى الدقيقة 120 بسبب الوقت الضائع عقب التوقف أكثر من مرة بسبب الشغب بين اللاعبين داخل الملعب، قمة الإثارة بعد تسجيل رضا قوجان هدف إيران الأول فى الدقيقة 94 من عمر اللقاء والذى اعترض عليه أفراد المنتخب القطرى وتوقفت المباراة أكثر من 5 دقائق.

وأضاف المنتخب الإيرانى الهدف الثانى فى الدقيقة 101 عن طريق على رضا بخش.