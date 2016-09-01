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«الصحة»: صرف لبن الأطفال بوحدات الرعاية الصحية والأمومة والطفولة فقط

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«الصحة»: صرف لبن الأطفال بوحدات الرعاية الصحية والأمومة والطفولة فقط «الصحة»: صرف لبن الأطفال بوحدات الرعاية الصحية والأمومة والطفولة فقط

 

ارشيفية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن الوزير أعلن تفعيل ميكنة لبن الأطفال فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن القرار رقم 562 لسنة 2016، ينص على أن الألبان المدعمة، سيتم صرفها من خلال وحدات الرعاية الصحية ووحدات الأمومة والطفولة، التابعة لوزارة الصحة والسكان فقط، ولن يتم صرفها من الصيدليات أو الشركة المصرية الأدوية.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، أن القرار يصب فى مصلحة المواطن لإحكام الرقابة على الألبان، لأن الدولة توفر علبة اللبن المدعم للمواطن بخمس جنيهات، والتى تباع فى الصيدليات بـ 60 و70 جنيها، ويضمن عدم تسريب الألبان وبيعها فى سوق سوداء، مشيراً إلى أن هناك 1005 منافذ على مستوى الجمهورية، مجهزين للصرف منهم عبر الكروت الذكية، ويتم الصرف بشهادات الميلاد حتى استخراج الكروت.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن التجمعات التى حدثت صباح اليوم الخميس، لأن الشركة المصرية لتجارة الأدوية مخزن توزيع لإحدى الشركات وليست منفذ للبيع، وتم التواصل مع المتجمهرين هناك وتوجيههم لثمانى مراكز بمحيط الشركة المصرية، وهم تابيعن لوزارة الصحة، وتم صرف اللبن للأطفال المستحقين من المراكز.

 

 

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