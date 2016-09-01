وكيل وزارة الرياضة بقنا: تجهيز ساحات لصلاة العيد بعدد من مراكز الشباب

أنهت مديرية الشباب والرياضة فى قنا، برئاسة محمد الفنجرى وكيل الوزارة، استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وقال محمد الفنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا فى تصريحات صحفية، إنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف بشأن تجهيز ساحات لأداء صلاة العيد بعدد من مراكز الشباب فى مختلف مراكز محافظة قنا، بالتنسيق وجهات الأمن، لتأمين تلك الساحات بشكل كامل، لافتا إلى أنه من المقرر فتح جميع مراكز الشباب على مستوى مراكز المحافظة خلال أجازة العيد على مدى ثلاث فترات متصلة، وسيتم من خلالها تنظيم احتفالات لإدخال البهجة على المواطنين، مع تخصيص أماكن للعائلات بمراكز شباب المدن.

وأشار الفنجرى إلى أنه جار التنسيق مع مديرية الأوقاف والجهات الامنية بقنا، لتحديد عدد مراكز الشباب التى ستقام فيها ساحات لأداء صلاة العيد، حيث تم تحديد 5 ساحات حتى اليوم بإدارة شباب قنا، وسيتم الإعلان عن باقى الساحات خلال الأيام القليلة القادمة.