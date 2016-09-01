توزيع 7032 عبوة لبن أطفال بـ 24 منفذًا مميكنًا بالمنوفية

مراسل «ONA»:

أمر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بسرعة توزيع 7032 عبوة لبن رقم (2) على عدد 24 منفذ توزيع بمختلف أنحاء المحافظة، ومد فترة التوزيع على المواطنين بحيث تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً.

وشدد محافظ المنوفية على أن تكون عملية التوزيع مميكنة بالكامل فى كل المنافذ حرصًا على وصول عبوات اللبن للأطفال المستحقين.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن رصيد المديرية من اللبن رقم (1) يبلغ 27986 عبوة بمنافذ الصرف، و9720 عبوة بمخازن الإدارات.

يذكر أن، محافظة المنوفية هى المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى استلام وتوزيع عبوات اللبن على جميع مراكز المحافظة.