ميركل: ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ستبحث مع تركيا مسألة المهاجرين

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس إن قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا سيناقشون أزمة الهجرة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش اجتماع قمة الدول العشرين في الصين الأسبوع المقبل.

وبحسب رويترز قالت تركيا يوم الخميس إنها لن تطبق الاتفاق الهادف إلى وقف تدفق المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يحصل مواطنوها على الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى دوله.

ويصر المسؤولون الأوروبيون – وبينهم ميركل – على عدم إعفاء تركيا من التأشيرة إلا إذا نفذت كل الشروط التي تنص عليها الاتفاقية وعددها 72.

وقالت ميركل لإذاعة نورد دويتشه روندفونك إنه من غير الواضح ما إذا كانت ستعقد اجتماعا منفصلا مع إردوغان وسط التوتر بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.

ومنعت تركيا المشرعين الألمان من زيارة 250 جنديا ألمانيا يتمركزون في قاعدة إنجيرليك الجوية ويشاركون في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية وذلك على خلفية إصدار البرلمان الألماني قانونا اعتبر فيه أعمال القتل التي نفذها الجنود العثمانيون بحق الأرمن عام 1915 إبادة جماعية.

وقالت ميركل إن ألمانيا في خضم محادثات مع تركيا لوضع حد للخلاف متوقعة استمرار المهمة العسكرية الألمانية من القاعدة التركية.

وقالت ميركل في المقابلة يوم الخميس “نحن متفقون جميعا على أنه يتعين على المشرعين أن يكونوا قادرين على زيارة جنودنا” مضيفة “أنا أحاول بدوري تحقيق تقدم في النقاش.”

ويتوقع أن يوافق أعضاء البرلمان الألماني بحزب ميركل الديمقراطي المسيحي يوم الجمعة على وثيقة للسياسة الخارجية لا تشمل الدعوة إلى سحب القوة الألمانية من القاعدة التركية إذا لم تتح لهم الزيارة كما طالب الحزب الديمقراطي الاشتراكي والشركاء في الائتلاف الحكومي.