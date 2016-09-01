مقام «شمهروش» المغربي .. أكبر محاكم الجان .. ويقضي في النزاعات بحضور “إبليس”

كتب – محمد علي

يؤمن معظم البشر بوجود الجان والشياطين، وتأثيرهم الكبير على حياة الناس حينما يقررون التدخل فيها، فلم يخل كتاب من الكتب السماوية إلا وذكر فيها الجان، كما تنتشر حالات كثيرة مؤكدة لوجود الجان من خلال حالات المس أو الإلتباس وغيرها من حالات تحرش الجان بالإنسان.

وفي عمق جبال الأطلس، وتحديدًا فى منطقة إمليل، تتواجد قرية صغيرة تعيش في سكينة مريبة عند سفح جبل توبقال الشهير، وهنا تنتهي علاقة الإنسان بوسائل النقل الحديثة، حيث تتسلم البغال دفة القيادة في اتجاه مقام “شمهروش”، أكبر قضاه الجان.

”شمهروش”.. القاضي بين البشر والجان.. بحضور “إبليس”

هو أحد أكابر ملوك الجان، وموكل من قبل كل ملوك الجان بعقد أكابر المحاكمات، وأشيع حوله أن جلسات محاكمته قوية جدًا، حيث لا يتخلف عنها أي ملك جن أرضي ولا حتي شيطان، لدرجة أن أبليس نفسه يحضر جلساته.

وهو من الموالين بشدة للمسلمين، ويسكن المغرب العربي بهكفه المعروف هناك، وهو حي لم يموت حتي الآن.