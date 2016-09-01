مهاجم شباب مصر يتحدث لـ في الجول عن خطوة احترافه والسير على خطى صلاح والنني

"أشعر بفرحة غامرة للعمل مع بوب برادلي الذي يفضل اللاعبين صغار السن أمثالي" هكذا بدأ طاهر محمد مهاجم لو هافر الفرنسي حديثه لـFilGoalc.om.

فقد أعلن لو هافر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي يوم الأربعاء ضم طاهر - 18 عاما - من المقاولون العرب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء (طالع التفاصيل).

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وقال طاهر في حواره مع FilGoal.com يوم الخميس: "اعتبر تلك الخطوة من أهم محطات حياتي التي أعتز بها لأنها الانطلاقة الاولي لي في عالم الاحتراف الأوروبي".

وأضاف "لدي اقتناع كبير بأن لو هافر فريق عريق وسيعطيني ثقة وخبرة كبيرة في بداية مشوار الاحتراف الأوروبي".

وعن لقاءه الأول مع بوب برادلي مدرب الفريق الفرنسي والذي سبق وأن تولى مسؤؤلية منتخب مصر من قبل، أوضح طاهر "برادلي قال لي إنه سعيد بوجودي هنا".

وأردف "أشعر بفرحة غامرة للعمل مع برادلي الذي يفضل اللاعبين صغار السن أمثالي ويعطي لهم الفرصة كاملة".

وعن أهدافه مع لو هافر أشار طاهر محمد طاهر إلى أنه سيسعى مع زملائه على إعادة الفريق للدوري الممتاز الفرنسي.

وكان لو هافر على مقربة من التأهل للدوري الممتاز في الموسم الماضي، إلا أنه خسر معركة الصعود في الجولات الأخيرة من المسابقة.

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ووجه طاهر رسالة لناديه المقاولون العرب بقوله "كل الشكر والتقدير للنادي الذي أعطاني الفرصة الأغلى في حياتي للاحتراف".

وأتم "أتمنى أن أكون واجهة مشرفة لمصر والمقاولون مثلما فعل من قبل محمد صلاح ومحمد النني وأتمني أن أسير على دربهما في كرة القدم".

صلاح والنني خرجا من المقاولون العرب في صيف 2012 ويناير 2013 إلى بازل السويسري، قبل الانطلاق في رحلة احترافية وصلت بالأول إلى روما، والأخير إلى أرسنال.

طاهر يعد أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر للشباب الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية المقبلة بزامبيا 2017.