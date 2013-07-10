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غرور ساندي يعرّضها لسخرية قاسية

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غرور ساندي يعرّضها لسخرية قاسية غرور ساندي يعرّضها لسخرية قاسية

قالت الفنّانة المصريّة ساندي في تصريح لها في برنامج "آخر خبر"، الذي يعرض على الفضائيّة المصريّة إنها سعيدة جداً لأنّ هناك وجوه جديدة ستظهر من خلال فيلمها "خطة جيمي" الجاري تصويره حالياً.
التصريح يبدو عادياً لو كانت الفنانة التي أدلت هي به ليلى علوي أو يسرا أو الهام شاهين، أو أي من النجمات اللواتي يفخرن بأنّ وجوهاً جديدةً ولدت من رحم أعمالهن، لكن أن يصدر هذا التصريح عن ساندي، فقد بدا غير مقبول، خصوصاً أن مشوار هذه الفنانة الفني لم يبدأ أصلاً، وبالتالي فليس هناك فارقاً كبيراً بينها وبين الوجوه الجديدة التي ستشاركها العمل.
تصريح ساندي أثار السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتساءل البعض هل تعتقد ساندي على سبيل المثال أنّ المخرجين سيقولون إنهم تعلموا من الكثير من التزامها وخبرتها في الفن؟ وتساءل البعض الآخر ماذا تنتظر صاحبة الفيلم الواحد والعمر الذي لا يتعد العشرين؟

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سيدتي