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خبر في الجول - 3 أندية تطلب التعاقد مع حمودي

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خبر في الجول - 3 أندية تطلب التعاقد مع حمودي خبر في الجول - 3 أندية تطلب التعاقد مع حمودي

تلقى أحمد حمودي صانع ألعاب نادي الزمالك الأسبق وبازل 3 عروض خلال سوق الانتقالات الحالي ومنذ فسخ تعاقده مع النادي السويسري.

نادي بازل السويسري أعلن يوم الأربعاء فسخ تعاقده مع أحمد حمودي بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن 3 أندية محلية تقدمت بعروض من أجل ضم حمودي وهم، الإسماعيلي وبتروجيت والاتحاد السكندري.

ويفاضل حمودي في الوقت الحالي بين الثلاثة عروض مع عروض أخرى أوروبية، لاختيار الأفضل بينهم.

وخرج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي ليشرح الحالة الوحيدة التي ستدفع الأهلي لضم حمودي، وهي طلب حسام البدري ذلك. (طالع التفاصيل)

من جانبه لم يغلق حسام البدري المدير الفني للأهلي الباب أمام انضمام أحمد حمودي إلى صفوف الفريق. (طالع التفاصيل)

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