أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الرئيس السيسي يلتقي وزيرة الخارجية الهندية بنيودلهي

Google+ Print
الرئيس السيسي يلتقي وزيرة الخارجية الهندية بنيودلهي الرئيس السيسي يلتقي وزيرة الخارجية الهندية بنيودلهي

جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبد الفتاح بمقر إقامته بالعاصمة الهندية نيودلهي وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وصرح السفيرعلاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز بالعلاقات التاريخية الوثيقة والقواسم المشتركة التي تجمعها بالهند.

وبحسب موقع أخبار مصر  استعرض الرئيس السيسى الخطوات التي تتخذها مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية سعياً لتحقيق تنمية حقيقية من خلال النهوض بالبنية الأساسية وإطلاق عدد من المشروعات القومية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً إلى تطلع مصر لمساهمة الشركات الهندية في هذه المشروعات.

وأضاف المًتحدث الرسمي أن وزيرة خارجية الهند رحبت بالرئيس السيسى، مؤكدةً على ما تعكسه زيارة سيادته من خطوة هامة فى سبيل تحقيق نقلة نوعية في العلاقات على كافة الأصعدة بما يتناسب مع الروابط التاريخية التى تجمع مصر والهند وما يتمتعان به من امكانات كبيرة.

كما أكدت وزيرة خارجية الهند على دور مصر المحوري والقيادي فى أفريقيا والعالم العربي، مشيرةً إلى حرص الهند على تطوير التعاون مع مصر فى كافة المجالات، ولاسيما على الصعيدين التجاري والاستثماري في ضوء الفرص الكبيرة المتاحة بالدولتين، حيث أكدت على أهمية عقد اللجنة المشتركة فى أقرب وقت لتعزيز أطر التعاون فى عدد من  المجالات المحددة التى تحقق مصلحة مشتركة للبلدين.

كما أكدت الوزيرة الهندية على تطلعها لتطوير التواصل الثقافي والشعبي بين البلدين وعقد الفعاليات المشتركة بما يساهم فى تعزيز التعارف بين الشعبين.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولاسيما سُبل تعزيز التعاون التجاري وزيادة عدد  السائحين الهنود إلى مصر. كما تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب سواء على المستوى الثنائي أو فى إطار المحافل والمنظمات الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
متحدث باسم الجيش الليبي: التنسيق مع مصر في محاربة الإرهابي "ضرورة"

متحدث باسم الجيش الليبي: التنسيق مع مصر في محاربة الإرهابي "ضرورة"

موجز أخبار مصراوي 10/4/2017

موجز أخبار مصراوي 10/4/2017

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري