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إيران تنفي مقتل جنرال سابق في سوريا

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إيران تنفي مقتل جنرال سابق في سوريا إيران تنفي مقتل جنرال سابق في سوريا

القوات الإيرانية_أرشيفية

نفت طهران، اليوم الخميس، مقتل جنرال سابق في قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، قائلة إنه لا يزال في غيبوبة بعدما أصيب برصاصة في الرأس، حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وقالت اللواء الذي يتبع له الجنرال في رسالة نقلتها وكالة “ميزان أونلاين” الإيرانية إن العميد أحمد غلامي في غيبوبة.

وكانت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء قد ذكرت الأربعاء إن “الجنرال السابق أحمد غلامي قتل اثناء اشتباكات مع الإرهابيين في حلب”. حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن غلامي ذهب “طوعا” إلى سوريا وأيضا إلى العراق لمحاربة ما سمته الجماعات “الإرهابية”.

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