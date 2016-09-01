صفاء حجازي : انطلاق الموقع الموحد للإذاعة و التليفزيون ضرورة قومية‎

عقد اجتماع برئاسة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون ، اليوم الخميس، بحضور المهندس خالد العطار رئيس لقطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات، فى إطار التعاون بين اتحاد الإذاعة و التليفزيون و وزارة الاتصالات وشركة ” IBM” لإطلاق الموقع الإلكتروني الموحد للاتحاد، حيث تم عرض التصميمات النهائية للموقع.

و أكدت “حجازي” على أن هذا المشروع له ضرورة قومية حيث سيصل محتواه الإذاعى والتليفزيوني عبر شبكة الانترنت لأماكن لا يصل اليها البث الإذاعى والتليفزيوني “الدول الاوربية والإفريقية” ، كما سيتم التنسيق مع وزارة التربية و التعليم من خلال بروتوكول تعاون لتقديم خدمات تعليمية على الموقع تساهم فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية و تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأضافت أن ضم كافة المواقع الإلكترونية التابعة للاتحاد فى كيان واحد سيهدف إلى تفعيل و تطوير هذه الخدمة الهامة، و أعلنت أن البث التجريبي للموقع سيكون فى أول أكتوبر القادم، و سيبدأ بالبرامج التعليمية مع بدء موسم العام الدراسي الجديد ، وسيتبع البث التجريبي اكتمال باقى المنظومة من برامج اخبارية و تعليمية و ترفيهية و تراثية من قطاعات الإذاعة و التليفزيون و مجلة الإذاعة و التليفزيون، وأخبار مصر ، و مع بداية العام الجديد سينطلق الموقع متضمنًا كافة أنشطة قطاعات اتحاد الإذاعة و التليفزيون، كما سينضم الموقع الموحد للاتحاد إلى بوابة الحكومة.

وخلال الاجتماع عرضت اللجنة المسئولة عن تنفيذ المشروع كافة التصميمات النهائية للموقع واقسامه الداخلية، وتم مناقشة الملاحظات النهائية لتنفيذها قبل البث التجريبي.

و فى نهاية الاجتماع وجهت صفاء حجازي الشكر و التقدير لوزارة الاتصالات وشركة ” IBM ” على التعاون البناء و المثمر، كما وجهت الشكر لأعضاء اللجنة القائمة على تنفيذ المشروع.

كما حضر الاجتماع عدد من العاملين بوزارة الاتصالات و شركة ” IBM” و من الاتحاد الدكتور عرفة عبد الرحيم أمين عام الاتحاد، و مصطفى شحاته رئيس قطاع الأخبار، و مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون، و نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة، سوسن التوني رئيس المركز الصحفى ، و المهندس محمد سلامة مدير عام مركز المعلومات ، وأحمد السباعى رئيس تحرير الموقع.