نشرة ONA ا تعاقد بين بروموميديا ونغم اف ام..فيفي عبده ضيفة” 90 دقيقة”..برنامج لثلاثي نجم الكوميديا على الحياة

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

أعلنت الشركة المتحدة “شركة مساهمة مصرية” والمسئولة عن إدارة شركة راديو النيل، عن تعاقدها مع شركة «بروموميديا» للإعلان والإنتاج، على الحقوق الحصرية لإعلانات محطة «نغم إف إم»،..للمزيد

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة الحياة – عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” – تقديم ثلاثي نجم الكوميديا مينا نادر، تركي، وميزو، برنامجًا على القناة..للمزيد

علمت ONA من مصادرها، أن المذيعة دينا زهرة، ستقدم برنامج حديث الساعة على شاشة CBC إكسترا، اعتبارًا من السبت المقبل..للمزيد

يستضيف برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان عز الدين، على شاشة المحور، الفنانة فيفي عبده، السبت المقبل..للمزيد

تستضيف الإعلامية دعاء فاروق، السبت المقبل، ببرنامجها “حياتنا” الذي يُعرض على شاشة “النهارOne”، مؤسسيي مبادرة «u smile I smile» في حلقة خاصة بعنوان “اسعد غيرك ربنا يسعدك”..للمزيد

يناقش برنامج استوديو النواب، المُذاع على قناة TEN، في حلقة اليوم الخميس، أبرز التشريعات التي أقرها البرلمان خلال هذا الأسبوع، وعلى رأسها قانون القيمة المضافة وبناء الكنائس..للمزيد

أعرب الإذاعي أحمد يونس، مقدم برنامج كلام معلمين، المذاع على إذاعة الراديو 9090، عن سعادته بنجاح البرنامج إذاعيًا، وتحقيقه أعلى نسبة استماع ..للمزيد