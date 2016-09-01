تحليل الصفقات – برشلونة.. الطريق نحو البطولات يبدأ من مقاعد البدلاء

"لدينا الآن قائمة قوية تنافسية بين جميع اللاعبين وهذا هو الأهم".. كانت هذه تصريحات لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة تعليقا على التعاقدات الجديدة للفريق.

أبرم برشلونة العديد من الصفقات المميزة التي تزيد من قوة الفريق في الموسم المقبل وهم الحارس الهولندي كاسبر سيليسين ولوكاس ديني وصامويل أومتيتي وأندري جوميز وباكو ألكاسير، بالإضافة إلى استعادة دينيس سواريز.

برشلونة ركز قوته خلال فترة الانتقالات السابقة على التعاقد مع لاعبين لتعويض غياب الأساسيين، حتى يكون البديل جاهزا في أي وقت طوال الموسم.

تعلم برشلونة من أخطاء الموسم الماضي الذي شهد في الربع الأخير منه تراجع مستوى برشلونة بشكل كبير وأدى ذلك إلى خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وأكثر من مباراة في الدوري أجلت حسم الفوز بالبطولة للجولة الأخيرة.

كذلك الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد والفوز بصعوبة على إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة الذي حقق الخماسية في الموسم قبل الماضي تعرض للإجهاد الشديد في النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب الاعتماد على نفس قائمة اللاعبين وكان هذا أحد أسباب تراجع مستوى الفريق.

لهذا كانت صفقات النادي الكتالوني في المركز المطلوب تدعيمها حتى لا يتعرض برشلونة لهذا الموقف خلال الموسم الحالي.

جاء التعاقد مع صامويل أومتيتي المدافع الفرنسي الشاب ليكون بديلا للثنائي جيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو، والجميع شاهد مستوى لاعب ليون السابق في بطولة الأمم الأوروبية السابقة.

أومتيتي البالغ 22 عاما لعب الموسم الماضي 38 مباراة مع ليون في جميع البطولات.

بالإضافة إلى لوكاس ديني الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان والذي سيكون بديلا للأساسي خوردي ألبا. ديني لعب الموسم الماضي معارا لروما الإيطالي وشارك في 42 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

أما في خط الوسط كانت صفقة أندري جوميز لاعب وسط فالنسيا السابق هي الأهم هذا الموسم لبرشلونة، لأن اللاعب البرتغالي يمتلك قدرات عالية تساعده على تعويض غياب سيرجيو بوسكيتس أو إيفان راكيتيتش.

جوميز البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي مع فالنسيا 41 مباراة في جميع البطولات بالإضافة إلى حصوله على لقب كأس الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال.

على مستوى خط الهجوم تعاقد برشلونة مع باكو ألكاسير مهاجم فالنسيا السابق كذلك استعاد لاعبه الشاب دينيس سواريز الذي كان معارا لفريق فياريال.

الثنائي ألكاسير وسواريز سيكون خير بديل لثلاثي هجوم برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.

ألكاسير صاحب الـ 23 عاما لعب 46 مباراة الموسم الماضي سجل خلالهم 15 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة، بينما دينيس سواريز البالغ 22 عاما لعب 48 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 13 هدفا.

وبالنظر إلى مركز حراسة المرمى سمح برشلونة لحارسه كلاوديو برافو الرحيل نحو مانشستر سيتي الإنجليزي وتعاقد بدلا معه مع الهولندي كاسبر سيليسين الذي يصغره في السن، ليكون بديلا للحارس الأساسي مارك أندري تير شتيجن.