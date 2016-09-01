بعد تهديده بالانسحاب من الأمم المتحدة.. الرئيس الفلبيني يرفض الاجتماع مع كي مون

أعلنت الأمم المتحدة والحكومة الفلبينية، اليوم الخميس، أن الرئيس رودريجو دوتيرتي رفض لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حسبيما أفادت “رويترز”.

وكان دوتيرتي قد هدد الشهر الماضي بانسحاب الفلبين من الأمم المتحدة بعد انتقادات وجهتها له المنظمة الدولية على خلفية حربه على المخدرات.

وطلب الأمين العام للأمم المتحدة لقاء الرئيس الفلبيني في لاوس التي تستضيف قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الأسبوع المقبل لكن مكتب دوتيرتي قال إن جدول مواعيده لا يتسع لمثل هذا الاجتماع.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان “طلبنا اجتماعًا لكننا لم نتمكن من الاتفاق على الوقت”.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلبينية إرنستو أبيلا عدم الاتفاق على لقاء مع بان رافضا التعليق عما إذا كان هذا القرار مرتبطا بانتقاد دوتيرتي للأمم المتحدة.