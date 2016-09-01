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محافظ الفيوم يتفقد عددًا من الأسواق لضبط الأسعار قبل العيد

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محافظ الفيوم يتفقد عددًا من الأسواق لضبط الأسعار قبل العيد محافظ الفيوم يتفقد عددًا من الأسواق لضبط الأسعار قبل العيد

محافظ الفيوم

مراسل «ONA»:

تفقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، الأسواق بالمدينة لضبط الأسعار، والوقوف على الكميات المعروضة من الخضر والفاكهة والتأكد من جودتها، رافقه خلالها اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، وياسر محفوظ المستشار السياحى للمحافظة .

واستمع المحافظ خلال جولته لمطالب عدد من التجار والمواطنين تتصل بمواقع الأسواق وتطويرها والكميات المعروضة من الخضر والفاكهة وطريقة العرض وأساليب الرقابة، وأكد محافظ الفيوم للتجار والمواطنين أن المحافظة فى طريقها لتطوير العديد من الأسواق بمناطق النويرى والحواتم والصوفى وغيرها من الأسواق المجمعة بمناطق مختلفة من المحافظة.

وأشار الي أن المحافظة تقوم بعمل دراسات وافية لتطوير الأسواق المجمعة لتظهر بالشكل الحضارى اللائق، والبحث عن أماكن بديلة لبعض الأسواق التى تسبب الاختناقات المروري.

وأضاف محافظ الفيوم، أن الأسواق والأسعار تخضع لرقابة شديدة من قبل مسئولى مجالس المدن بالتعاون مع مسئولى والمباحث، وأكد أن المحافظة تقف جنبًا إلى جنب مع المواطنين البسطاء وتوفر لهم السلع والمواد الغذائية من خلال منافذ البيع داخل مدينة الفيوم والمراكز بأسعار مخفضة، إضافة إلى سيارات السلع الغذائية واللحوم والدواجن المتنقلة التى تجوب مختلف أرجاء المحافظة.

كما شدد محافظ الفيوم على التجار الإلتزام بقوائم الأسعار المقررة وأن العقاب يلحق كل من يخالف فى إطار من القانون .

 

 

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