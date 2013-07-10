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شتائم وخطأ في المونتاج في مسلسل غادة عبد الرازق

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شتائم وخطأ في المونتاج في مسلسل غادة عبد الرازق شتائم وخطأ في المونتاج في مسلسل غادة عبد الرازق

فوجىء الجمهور ببرومو مسلسل "حكاية حياة" الذي تقوم بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، باحتوائه على ألفاظ نابية منها (سب الدين) من الفنان سناء شافع لحياة (غادة)، وهو ما أثار استياء البعض ممّن تساءل عن الرقابة على المصنفات الفنية، وصمتها على ما سمّوه بالإباحية الدرامية التي لا يجوز أن تدخل المنازل خصوصاً في الشهر الفضيل.
"سيدتي نت" اتصلت بمؤلف المسلسل أيمن سلامة ليوضح لنا الحقائق، فقال إنّ المسلسل لن يحتوي على هذا المشهد الذي عرض في البرومو، وأكد أنّ الفنان سناء شافع اندمج بشكل كبير أثناء أدائه هذا المشهد، وأطلق هذه الشتيمة، فتمت إعادة المشهد، لكن عن طريق خطأ من المونتير عرض هذا البرومو بالمشهد القديم الذي لم يكن وارداً عرضه أبداً.
وأشار أيمن إلى أنّ الرقابة لم تدخل نهائياً، لحذف أي من المشاهد أو الجمل الحوارية في المسلسل.
من جهة أخرى، قال أيمن إنّ العمل سيتواصل تصويره في شهر رمضان مشيراً إلى أن معدّل تصور العمل يسير بشكل جيّد، وأكد أن لا خلافات بين مخرج العمل محمد سامي وغادة عبد الرازق.

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سيدتي