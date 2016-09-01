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المتحدث باسم تيار الغد السوري: يكشف تفاصيل اجتماع القاهرة

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المتحدث باسم تيار الغد السوري: يكشف تفاصيل اجتماع القاهرة المتحدث باسم تيار الغد السوري: يكشف تفاصيل اجتماع القاهرة

المتحدث باسم تيار الغد السوري، منذر أقبيق

قال المتحدث باسم تيار الغد السوري، منذر أقبيق، إن الاجتماع الذي عقد بالقاهرة دار حول الوضع السياسي، وعمل المكتب السياسي للتيار منذ التأسيس، بالإضافة إلى مناقشة اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أبرم بين الجانبين الروسي والأمريكي فى فيينا العام الماضي، ولم يصمد أكثر من أسبوعين وعاد العنف بشكل أكبر.

وأضاف أقبيق خلال لقائه على شاشة “الغد” ، أن هناك اجتماعات دبلوماسية بين واشنطن وموسكو وحتي هذه اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق لوقف الأعمال العدائية الأمر الذي يحبط عميلة السلام.

وأوضح أقبيق أن تيار الغد يؤمن بالدورين الأمريكي والروسي فى الأزمة السورية، وتم الاتصال مع الطرفين، حيث قام التيار بلقاء وزير الخارجية سيرجي لافروف فى روسيا، بالإضافة إلى لقاء المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا مايكل رانتي بالقاهرة، وأكد أقبيق أن تيار الغد أوضح للطرفين أهمية أن يكون هناك دفع إيجابي لوقف إراقة دماء السوريين.

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أونا

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