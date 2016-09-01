​بالصور..والدة محمد عبد الوهاب تدعم مركز أورام الفيوم في الذكرى العاشرة لرحيله

حرصت الحاجة نجاة والدة المرحوم محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني الراحل، على زيارة مركز اورام الفيوم، لدعم الحملة القومية للفيوم ضد السرطان، ودعم المركز وتخصيص مبلغ مالي ثابت لصالح مركز أورام الفيوم، تبرعًا من أسرة عبد الوهاب لتكون صدقة جارية عن نجم الأهلي الراحل وأبن محافظة الفيوم.

وحرص النائب البرلماني ممدوح الحسيني نائب دائرة “سنورس” حيث مسقط رأس الراحل محمد عبد الوهاب، على تغيير مكان الزيارة السنوية لأسرة عبد الوهاب، في ذكرى رحيله، وتوجه بصحبة والداته الى مركز أورام الفيوم، لإحياء ذكرى رحيل عبد الوهاب داخل المركز، لدعم الحملة القومية للمحافظة ضد السرطان، والتي دعا إليها المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، والدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، والقائمة على مشروع مركز أورام الفيوم، قبل أيام من الافتتاح الرسمي للمركز.

واستقبل اليوم الخميس بمقر مركز أورام الفيوم، والدة المرحوم محمد عبد الوهاب، والنائب ممدوح الحسيني، الدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي للجمعية العلمية القائمة على مشروع مركز أورام الفيوم، ومحمد قطب سكرتير عام الجمعية، والمحاسب إبراهيم فلة امين صندوق الجمعية، وفريق العلاقات العامة والإعلام، وحرصوا على تقديم العزاء لوالدة محمد عبد الوهاب، وتقديم الشكر لدعمها لمركز أورام الفيوم.