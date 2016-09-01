إحباط تهريب حشيش إلى الإمارات داخل ماكينة حلاقة بمطار القاهرة

تمكنت جمارك البريد السريع DHL بقرية بضائع مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، من ضبط محاولة لتهريب الحشيش المخدر داخل ماكينة حلاقة داخل طرد شخصى متجه إلى الإمارات.

صرحت مصادر بجمارك البريد السريع أنه أثناء عمليات الكشف على طرد شخصى بوزن واحد ونصف كيلو جرام متجه إلى الإمارات، عبارة عن "كتاب وماكينة حلاقة بالشاحن" بمعرفة كل من طه عزت مأمور الحركة ومحمد جماز رئيس قسم، تحت إشراف حسام حسن عثمان مدير إدارة الحركة، وفتحه بمعرفة لجنة مشتركة عثر على 7 قطعة أحجام مختلفة بنية اللون ويشتبه أن تكون مخدرة "حشيش".

وبالعرض على عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية أمرا بحجز الطرد، وتسليم المضبوطات إلى نيابة النزهة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبها.