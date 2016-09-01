نيابة حوادث جنوب الجيرة تجرى معاينة تصويرية لحادث مقتل عامل على يد والده

أجرت نيابة حوادث جنوب الجيزة معاينة تصويرية لمكان حادث مقتل عامل على يد والده ودفنه بأرضية شقة بمنطقة العمرانية، وسط حراسة أمنية مشددة من جانب رجال المباحث.

وقام المتهم بتمثيل الجريمة، وأوضح للنيابة كيفية اعتدائه بالضرب على نجله بداية من توجيه صفعة له على وجهه بسبب اتهام أحد الأشخاص له بالسرقة ورغبته فى تأديبه، ثم مواصلة الاعتداء عليه حتى فوجئ أنه فارق الحياة، ثم مثل كيفية الحفر بأرضية الشقة ووضع الجثة بالحفرة ثم سكب كمية من الأسمنت عليها لإخفائها.

وفرضت مباحث قسم شرطة العمرانية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار الذى شهد الحادث خلال تمثيل المتهم للجريمة خشية تعرضه للاعتداء.

تلقى العقيد علاء فتحى، مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة العمرانية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأفاد سكان العقار بأن رائحة كريهة تنبعث من شقة بالطابق الأرضى، وأنهم اتصلوا على مالكها ويعمل قهوجى، إلا أنه أبلغهم عدم معرفته بسبب الرائحة، ورفض الحضور لاكتشاف السبب.

وعلى الفور تم كسر باب الشقة بعد الحصول على إذن من النيابة، ليتم العثور على مقبرة تحتوى على جثة أحد الأشخاص فى حالة تعفن، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لنجل القهوجى.

وتوصلت التحريات، التى أشرف عليها اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن والد المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات سابقة بينهما، حيث إنهما يقيمان بالشقة ودائمى التشاجر.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث العمرانية، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، حيث إنه اعتدى عليه بالضرب لتأديبه، إلا أنه فارق الحياة ما دفعه لبناء مقبرة ودفنه ووضع كمية من الأسمنت على جثته لإخفاء معالم الجريمة، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.