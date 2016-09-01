وفاة الحالة السادسة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، وفاة الحالة السادسة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية اليوم الخميس، تبلغ من العمر 53 عاما، من محافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور على حجازي، مساعد وزير الصحة والسكان، ورئيس البعثة الطبية للحج، أن المتوفاة تدعى صافيناز محمد عبدالعزيز، إثر أزمة قلبية حادة، وتم نقلها إلى مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، وتم اجراء الاسعافات اللازمة لها، ولكن وافتها المنية.

وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة، بلاغًا من المستشفى التى كانت بها المتوفاة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادة الوفاة.