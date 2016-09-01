المعارضة في فنزويلا تحتشد بأعداد كبيرة في كراكاس احتجاجا على مادورو

خرجت حشود كبيرة من أنصار المعارضة في فنزويلا إلى شوارع كراكاس يوم الخميس يرتدون قمصانا بيضاء ويرددون “تسقط الحكومة” للضغط من أجل تنظيم استفتاء على بقاء الرئيس الاشتراكي الذي لا يحظى بشعبية نيكولاس مادورو.

ومع قدوم المحتجين من مختلف أنحاء البلاد يهدف تحالف أحزاب المعارضة إلى حشد مليون شخص على الأقل في العاصمة لإظهار الغضب من مادورو والأزمة الاقتصادية العميقة.

وبحسب رويترز قالت ناتي جوتيرس “سوف نسقط مادورو. سوف نهزم الجوع والجريمة والتضخم والفساد.”

وأضافت وهي تقف وسط الآلاف من الناس الذي يلوحون بأعلام فنزويلا “لم يفعلوا شيئا طوال 17 عاما وانتهى وقتهم.”

واشتد ضعف الاشتراكيين الذي يحكمون البلاد منذ وصول هوجو تشافيز للسلطة في 1999 نظرا لما أحدثه تراجع أسعار النفط وتدهور الاقتصاد الذي تديره الدولة من اضطرابات في البلد العضو في منظمة أوبك.

وزاد من سخط الناس التضخم والركود الذي دخل عامه الثالث ونقص المواد الأساسية وانتشار طوابير طويلة أمام المتاجر في البلد الذي يسكنه 30 مليون نسمة. وتجسدت خيبة الأمل في فوز كبير للمعارضة في انتخابات تشريعية في ديسمبر.