أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المعارضة في فنزويلا تحتشد بأعداد كبيرة في كراكاس احتجاجا على مادورو

Google+ Print
المعارضة في فنزويلا تحتشد بأعداد كبيرة في كراكاس احتجاجا على مادورو المعارضة في فنزويلا تحتشد بأعداد كبيرة في كراكاس احتجاجا على مادورو

نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا – أرشيفية

خرجت حشود كبيرة من أنصار المعارضة في فنزويلا إلى شوارع كراكاس يوم الخميس يرتدون قمصانا بيضاء ويرددون “تسقط ” للضغط من أجل تنظيم استفتاء على بقاء الرئيس الاشتراكي الذي لا يحظى بشعبية نيكولاس مادورو.

ومع قدوم المحتجين من مختلف أنحاء البلاد يهدف تحالف أحزاب المعارضة إلى حشد مليون شخص على الأقل في العاصمة لإظهار الغضب من مادورو والأزمة الاقتصادية العميقة.

وبحسب رويترز قالت ناتي جوتيرس “سوف نسقط مادورو. سوف نهزم الجوع والجريمة والتضخم والفساد.”

وأضافت وهي تقف وسط الآلاف من الناس الذي يلوحون بأعلام فنزويلا “لم يفعلوا شيئا طوال 17 عاما وانتهى وقتهم.”

واشتد ضعف الاشتراكيين الذي يحكمون البلاد منذ وصول هوجو تشافيز للسلطة في 1999 نظرا لما أحدثه تراجع النفط وتدهور الاقتصاد الذي تديره الدولة من اضطرابات في البلد العضو في منظمة أوبك.

وزاد من سخط الناس التضخم والركود الذي دخل عامه الثالث ونقص المواد الأساسية وانتشار طوابير طويلة أمام المتاجر في البلد الذي يسكنه 30 مليون نسمة. وتجسدت خيبة الأمل في فوز كبير للمعارضة في انتخابات تشريعية في ديسمبر.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة