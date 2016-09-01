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صور..إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى رفاعة والسنادلة بقوص‎

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جانب من من حضور لجنة الصلح

جانب من من حضور لجنة الصلح

شهد اللواء أركان حرب محسن حلمي سكرتير عام مساعد محافظة قنا، واللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، جلسة الصلح بين أبناء عائلة آلـ رفاعة وأبناء عائلة آلـ السنادلة، بقرية حجازة مركز قوص، بحضور نيافة الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، والشيخ صابر جابر مفتش إدارة أوقاف حجازة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وجمع كبير من أهالي القرية والقري المجاورة.

وأكد سكرتير عام مساعد المحافظة، أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح واجب ديني، وعمل سامي تحث عليه جميع الأديان السماوية، لنشر الألفة والمحبة والأمن والأمان والسلام بين المواطنين، مشيدًا بالجهود التى بُذلت من لجان المصالحة ورجال الأمن فى إنهاء النزاع بين العائلتين، مشددًا علي أن الخصومات الثأرية تعوق مسيرة التنمية بالمحافظة، وأشاد بجهود رجال الأمن وأعضاء لجنة المصالحات في إتمام الصلح بين العائلتين، موجهًا الشكر لأبناء العائلتين ولكل من ساهم في إتمامه وسعى إليه ولو بكلمة طيبة.

و أعرب اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا،عن شكره وتقديره لأبناء العائلتين، مؤكدًا على التزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية، التي تهدف إلى القضاء على عادة الثأر، خاصة في صعيد ، وذلك من خلال دعم كافة الجهود المبذولة لإنهاء الخصومات الثأرية، وعقد المصالحات بين مختلف العائلات.

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