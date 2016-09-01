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قرابة 16 مليون مغربى على لوائح الانتخابات البرلمانية

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قرابة 16 مليون مغربى على لوائح الانتخابات البرلمانية قرابة 16 مليون مغربى على لوائح الانتخابات البرلمانية

>(أ ف ب)

أعلنت لجنة حكومية مغربية الخميس، أن عدد المسجلين فى اللوائح الانتخابية بلغ 15 مليونا ونحو 700 الف 45% منهم نساء، سيشاركون فى الانتخابات البرلمانية فى السابع من أكتوبر المقبل.

 

وأفاد بيان رسمى للجنة، أن الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة فى الانتخابات (...) حصرت عدد المسجلين فى اللوائح الانتخابية فى ما "مجموعه 15 مليونا و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا".

 

وبحسب المصدر نفسه فإن "هؤلاء الناخبين يتوزعون 55% من الرجال مقابل 45% من النساء" مشيرة الى ان 55% منهم فى المدن مقابل 45% فى القرى.

 

كما تتوزع شرائح أعمار المسجلين حسب المصدر نفسه، بين 30% تقل أعمارهم عن 35 عاما، مقابل 43% تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاما و27% تفوق أعمارهم سن ال54.

 

ويبلغ عدد الذين باتوا فى سن التصويت (18 عاما) قرابة 26 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد سكان المغرب قرابة 34 مليونا.

 

والانتخابات هى الثانية بعد اقرار دستور جديد صيف 2011، عقب حراك شعبى قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية فى سياق "الربيع العربي".

 

وقبيل شهر من الانتخابات، تشتد حدة التنافس بين حزب العدالة والتنمية الإسلامى الذى يقود التحالف الحكومى ومنافسه الرئيسى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.


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