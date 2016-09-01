أستاذ علوم سياسة بواشنطن: الدعم الأمريكي والروسي شرط لحل الأزمة السورية

قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بواشنطن، إدموند غريب، إن إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، عن مبادرة جديدة لحل الأزمة فى سورية هي حلقة جديدة من المحاولات الأممية لحلحة الأزمة.

وأضاف غريب خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، أن أي حل يتعلق بالأزمة السورية يجب أن يحظي بدعم “أمريكي، روسي”، لاسيما وأن ما يحدث حاليًا فى سورية هي حرب بالوكالة تشنها أطراف دولية وإقليمية هناك.

وأوضح غريب أن الأوضاع الإنسانية الصعبة فى” داريا” أدت إلى نزوح الكثير من سكانها، لافتًا إلى أن مسألة المساعدات الإنسانية مازالت محل جدل، لاسيما وأن هناك بعض الجماعات المسلحة التي سيطرت علي تلك المساعدات علي الرغم من إعلان أكثر من هدنة في سوريا.

وأكد غريب أن الأيام المقبلة ستشهد ما إذا كان ستشهد مناطق لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للقصف أم لا؟.