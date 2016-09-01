المتحدث باسم الصحة: الكروت الذكية لصرف لبن الأطفال بديلًا عن الصرف اليدوى

قال خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن قرار تطبيق منظومة صرف لبن الاطفال بالكروت الذكية، يهدف لوصول اللبن المدعم لمستحقيه، وعدم استخدامه داخل مصانع الحلوى وغيرها، كما أن الوزارة وفرت 1005 منفذ جديد لبيع اللبن المدعم على مستوى جميع المحافظات.

وأضح مجاهد، خلال حديثه لبرنامج “عين على البرلمان”، المذاع على قناة الحياة 2، مع الإعلامى شريف بركات، أن سعر عبوة اللبن المدعم للطفل الأقل من 6 شهور وصل إلى 5 جنيهات، و سعر عبوة اللبن المدعم للطفل الاكثر من 6 شهور 26 جنيه.

وأضاف مجاهد، أن الوزارة وفرت الخط الساخن 16474، لتلقي شكاوى نقص لبن الأطفال المدعم، و أن الدولة تدعم البان الأطفال سنويًا بـ 450 مليون جنيه، بعد أن تم رفع الدعم عن ألبان الأطفال فوق 6 شهور، لأن الطفل يستطيع الاعتماد على أنواع أغذية أخرى في هذه الفترة.