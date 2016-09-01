أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

نصائح العناية بأدوات المائدة

Google+ Print

الخميس 01-09-2016 16:40

تتنوّع الخامات التي تصنع أدوات المائدة، ومنها: الـ"بورسولان" والفضّة والنحاس... وهي تتطلّب العناية، خصوصاً أنها تُستعمل في دعوات الضيوف على الوجبات. "سيدتي. نت" يقدم لك أبرز الحلول لتنظيفها وتلميعها في ما يأتي:

| تُنقع الأدوات في وعاء مليء بالماء المضاف إليه بشر الصابون والقليل من النشادر.
| تُطلى الأدوات بالقليل من الـ"فازلين" للحفاظ على لونها ولمعانها، خصوصاً إذا كانت مصنوعة من الفضة أو النحاس.
| تُغسل قطع الـ"بورسولان"، واحدة تلو الأخرى، في ماء دافئ، وليس ساخناً، مع استعمال منظّف خفيف التركيز لتنظيفها.
| تُغمس منشفة في وعاء يحوي الماء وشرائح البصل، وتُلمّع بوساطتها الأدوات المعدن.
| تُفرك الأدوات بقليل من الملح الخشن أو بقشر الليمون الحامض، ثم تُشطف بالماء الدافئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي