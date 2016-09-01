نصائح العناية بأدوات المائدة

تتنوّع الخامات التي تصنع أدوات المائدة، ومنها: الـ"بورسولان" والفضّة والنحاس... وهي تتطلّب العناية، خصوصاً أنها تُستعمل في دعوات الضيوف على الوجبات. "سيدتي. نت" يقدم لك أبرز الحلول لتنظيفها وتلميعها في ما يأتي:

| تُنقع الأدوات في وعاء مليء بالماء المضاف إليه بشر الصابون والقليل من النشادر.

| تُطلى الأدوات بالقليل من الـ"فازلين" للحفاظ على لونها ولمعانها، خصوصاً إذا كانت مصنوعة من الفضة أو النحاس.

| تُغسل قطع الـ"بورسولان"، واحدة تلو الأخرى، في ماء دافئ، وليس ساخناً، مع استعمال منظّف خفيف التركيز لتنظيفها.

| تُغمس منشفة في وعاء يحوي الماء وشرائح البصل، وتُلمّع بوساطتها الأدوات المعدن.

| تُفرك الأدوات بقليل من الملح الخشن أو بقشر الليمون الحامض، ثم تُشطف بالماء الدافئ.