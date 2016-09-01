ضبط منفذ متحرك لبيع لحوم فاسدة فى الإسكندرية

مراسل «ONA»:

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة تنفيذًا لتعليمات الوزارة والكتب الدورية والقوانين والمنشورات، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لتشديد الرقابة على منافذ توزيع اللحوم ومراقبة الأسعار والأسواق والمخابز، والضرب بيد من حديد على الفساد .

وقامت إداره تموين وسط بحملة تموينية بمناطق الغيط الصعيدى وامبروز، وأسفرت الحملة عن ضبط منفذ بيع لحوم متحرك، عبارة عن سيارة تحمل رقم6147 “س. و .ا” تابعة لجمعية الإسكندرية لتطوير وتنميه الثروة الحيوانية، وذلك لحيازته وعرضه وبيع لحوم وكبدة وكلاوى غيرصالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بعد عرضها على الطب البيطرى، بإجمالى كمية قدرها 84 كيلو جراما، وتم قيد المحضر جنح برقم26695 قسم محرم بك.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 محاضر لأنشطة تموينية مختلفة بذات المنطقة، وتم قيد المحاضر بقسم شرطه محرم بك لعرضها على النيابه واتخاذ مايلزم.