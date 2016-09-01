وزير البيئة: تغليظ عقوبة حرق قش الأرز رسالة توعية للفلاحين

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن فرض غرامة مالية والسجن للمزارعين ممن يحرقون قش الأرز، يمثل رسالة توعية الفلاحين.

وأكد “فهمى” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” اليوم فى ساعة ” على قناة ” النهار اليوم ” أن هناك العديد من المزارعين خلال العام الحالى خالفوا تعليمات وزارة الرى، بزراعتهم مساحات من الأرز تفوق المساحات التى تم زراعتها خلال العام الماضى، وهو ما أدى إلى تضاعف كميات قش الأرز عن العام الماضي.

وأضاف الوزير أن العام الماضى شهد السيطرة على ظاهرة حرق قش الأرز بنسبة 75 %، وهى النتيجة التى تتطلع الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى المختصة خلال العام الحالى.

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