تركيا توزع مساعدات غذائية على سكان مدينة “جرابلس” السورية

بدأت وكالة إدارة الطوارئ والحروب التركية، اليوم الخميس، توزيع مساعدات على سكان مدينة “جرابلس” السورية الحدودية بعد أن أجبر مسلحو المعارضة السورية بدعم من الجيش التركي مسلحي تنظيم “داعش” على الانسحاب منها.

وأفادت قناة “الحرة” الأمريكية بأن التركيز يتم حاليا على إيصال المساعدات الغذائية، إضافة إلى المساهمة في إعادة تشغيل الأفران وتوزيع الدقيق “الطحين” على الأهالي.

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام تركية بأن الجيش التركي بدأ عملية نزع ألغام ومتفجرات داخل سوريا يعتقد أن تنظيم داعش زرعها في المنطقة الحدودية السورية المقابلة لمدينة “قراقميش” التركية.

أ ش أ