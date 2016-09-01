بالصور.. طرح تمثال “ترامب” عاريًا للبيع في مزاد علني

يطرح تمثال للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، بحجم موازٍ لحجمه الحقيقي في مزاد علني الشهر المقبل، حسب ما أعلنت دار “جوليانز” المنظمة للمزاد.

ويظهر هذا التمثال ترامب عاريًا ببطن زهري ضخم وأوردة متوسعة ووجه غريب، ويقدر قيمة التمثال بمبلغ يتراوح بين 10 و20 ألف دولار، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

ووضعت أربعة تماثيل متشابهة تظهر ترامب عاريًا في نيويورك وسان فرانسيسكو وسياتل وأوهايو، غير أنها أتلفت كلها أو صودرت من جانب السلطات التي استندت إلى تشريعات تمنع إقامة أي نصب أو تمثال من دون ترخيص في المتنزهات البلدية، أيًا كان حجمه.

وكانت دار “لا لوز دي خيسوس غاليري” للمعروضات الفنية في لوس أنجلوس قد تسلمت التمثال الوحيد المتبقي من هذه المجموعة، ووضعته داخل حرمها قبل أن تصادره السلطات.