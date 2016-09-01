منظمات المجتمع المدني: 3 ملايين مهاجر يستعدون للرحيل من السودان

قال رئيس تحالف منظمات المجتمع المدني السودانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الصادق محمد أحمد، إن موقع دولة السودان الجغرافي جعلها بؤرة للهجرة غير الشرعية الذي أصبح أمرًا واقعًا.

وأضاف أحمد خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن دولة السودان تتوسط الدول المصدرة للمهاجرين من القرن الإفريقي، ولها صلة بالدول المستقبلة للمهاجرين، موضحاً أنه ليس هناك عددٌ دقيقٌ لأعداد المهاجرين الوافدين للسودان.

وأوضح أحمد أن هناك ما يقرب من 3 ملايين مهاجر غير شرعي استقروا فى السودان، ومنهم من يستعدون للرحيل، داعًيا الدول المجاورة لتشديد الإجراءات الأمنية لها لعدم عبور المهاجرين، مشددًا علي أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه الظاهرة التي أثرت كثيرًا علي السودان، ودعم قوات الحدود الحكومية السودانية.