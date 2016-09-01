إحباط تهريب «حشيش» إلي الإمارات داخل ماكينة حلاقة بمطار القاهرة الدولى

تمكنت جمارك البريد السريع “DHL” بقرية بضائع مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة لتهريب الحشيش المخدر داخل ماكينة حلاقة، داخل طرد شخصي متجه الي الإمارات.

وصرحت مصادر بجمارك البريد السريع، أنه أثناء عمليات الكشف علي طرد شخصي بوزن واحد ونصف كيلو جرام، متجه إلي الإمارات، عبارة عن “كتاب وماكينة حلاقة بالشاحن”، بمعرفة كل من طه عزت مأمور الحركة، ومحمد جماز رئيس القسم، وتحت إشراف حسام حسن عثمان مدير إدارة الحركة، وبفتح الطرد بمعرفة لجنة مشتركة، عثر علي 7 قطعة أحجام مختلفة بنية اللون ويشتبه أن تكون مخدرة “حشيش”.

وبالعرض علي عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، أمرا بحجز الطرد، وتسليم المضبوطات إلي نيابة النزهة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبهما.