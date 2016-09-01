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تعرف على سبب ارتداء الطباخ للقبعة العالية

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تعرف على سبب ارتداء الطباخ للقبعة العالية تعرف على سبب ارتداء الطباخ للقبعة العالية

أرشيفية

يحتل منظر الطباخ مرتديًا قبعته الطويلة، خيال الناس العاديين حين يذكر أسم طباخ على مسمع منهم.

وتحتوي القبعة العالية التي تغطي رأس الطباخ قصة خاصة تعود لقرون مضت، بما فيها من عناصر،  وبطياتها وارتفاعها.

ويرجع تقليد إرتداء الطباخين القبعة إلى عام 1727 م ، عندما أثارت شعرة عثر عليها ملك إنجلترا جورج الثاني في حسائه غضبه، فعاقب كافة الطهاة وعددهم 50 شخصًا بحلق رؤوسهم وفرض عليهم القبعة.

وكانت لدى القبعة طيات لم يحدد أحد عددها، إلا أن التقليد الفرنسي وضع الرقم عند مئة طية، انطلاقًا من أنه عدد وصفات الطهي باستخدام البيض، والتي يجب على الطباخ الجيد أن يعرفها.

وفي بداية القرن الـ19، قدم ماري أنتوني كاريم، الخبير الفرنسي الذي كان يعمل في مطابخ الملوك، والذي لقب “طباخ الملوك وملك الطباخين”، فكرة اختلاف الارتفاع بين قبعات الطباخين الجدد، وآخرين من أصحاب الخبرة الكبيرة، حيث بلغ إرتفاع قبعة “كاريم” 18 بوصة.

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