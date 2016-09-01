“يوم للستات” ينافس في الدورة الـ60 لمهرجان لندن السينمائي

يشارك فيلم “يوم للستات” فى فعاليات الدورة الـ60 من مهرجان لندن السينمائى الدولى، وذلك بعد اختياره كفيلم افتتاح الدورة الـ38 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

الفيلم تدور أحداثه حول قيام مركز شباب فى حى شعبى بتخصيص يوم للستات فى حمام سباحة المركز، وما يترتب على القرار من تأثير على الحياة الاجتماعية والنفسية والعاطفية لنساء الحى.

“يوم للستات” من إنتاج النجمة إلهام شاهين، وبطولة كل من إلهام شاهين ونيللى كريم ومحمود حميدة وفاروق الفيشاوى وأحمد الفيشاوى وناهد السباعى وأحمد داود وإياد نصّار وهالة صدقى وتأليف هناء عطية، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.