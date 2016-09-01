إجراء عملية منظار معوى للأمعاء الدقيقة بعد دخول المنظار مصر حديثًا

أكد الدكتور مدحت الحصرى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى خلال المؤتمر السنوى الــ 12 لمركز أبحاث أمراض الكبد بكفر الشيخ، بالتعاون مع الجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى، والمنعقد فى الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، أنه تم إجراء منظار معوى للأمعاء الدقيقة لشابة عمرها 18 عاما، فى حين أن هذا المنظار دخل إلى مصر حديثا.

وقال إن الفتاة كانت تعانى من زوائد لحمية فى الأمعاء الدقيقة ،موضحا أنه حتى وقت قريب لم يكن متاحا لدى الأطباء الوصول للمناظير التشخيصية والعلاجية إلى الأمعاء الدقيقة ،وهذا يرجع إلى أن منظار الجهاز الهضمى العلوى يصل إلى المرىء والمعدة ،ومنظار القنوات المرارية يصل إلى الاثنى عشر والقنوات المرارية ،ومنظار الجهاز الهضمى السفلى لا يصل إلا إلى القولون ، أما الجزء الأوسط فلم نتمكن من الوصول إليه إلا بعد دخول المنظار المعوى حديثا إلى مصر ،ولذلك تمكن الدكتور على فرج أستاذ الكبد ومناظير الجهاز الهضمى بطب قصر العينى من إجراء منظار معوى للفتاة، واستئصال الزوائد اللحمية التى كانت تعانى منها المريضة ، موضحا أن هذه الزوائد اللحمية قد تكون ناتجة عن أسباب وراثية.

وأكد الدكتور مدحت الحصرى أن المؤتمر ناقش كل ما هو جديد فى بروتوكولات العلاج الخاصة بأمراض الكبد والجهاز الهضمى ،بالإضافة إلى ورش العمل التى أجريت بمقر معهد الكبد بكفر الشيخ ،والتى تناولت إجراء العديد من العمليات فى مجال مناظير الجهاز الهضمى ،والآشعة التداخلية لعلاج سرطان الكبد.

شارك فى ورش العمل مجموعة من كبار أساتذة الكبد والجهاز الهضمى ،والآشعة التداخلية بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ .

ويشارك فى الجلسات العلمية على مدار 3 أيام أساتذة الكبد من مختلف الجامعات ،ومن الأكاديمية الطبية العسكرية وأكاديمية الشرطة ،ويحضر الجلسات حوالى 600 طبيب من محافظات القاهرة وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والشرقية.