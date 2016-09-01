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هيلاري كلينتون: «ترامب» فشل في أول اختبار في السياسة الخارجية

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هيلاري كلينتون: «ترامب» فشل في أول اختبار في السياسة الخارجية هيلاري كلينتون: «ترامب» فشل في أول اختبار في السياسة الخارجية

كلينتون وترامب

انتقدت المرشحة الديموقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، الزيارة التي قام بها منافسها الجمهوري دونالد إلى المكسيك، قائلة إنه ينقصه الخبرة الدبلوماسية.

وصرحت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة – في تغريدة على موقع تويتر مذيلة بأول حرف من اسمها – “ترامب فشل في أول اختبار له في السياسة الخارجية”، مشيرة إلى تضارب التصريحات الصادرة عن ترامب والرئيس المكسيكي إنريك بينا نيتو عقب مباحثاتهما حيث قال المرشح الرئاسي الأمريكي للصحفيين إنه بحث مع رئيس المكسيك خطط بناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك غير أنهما لم يبحثا تعهد ترامب بجعل المكسيك تتحمل نفقات بناء الجدار، في حين نفى الرئيس المكسيكي تصريحات ترامب وقال إنه أبلغ المرشح الرئاسي الأمريكي بأن المكسيك لن تدفع تكاليف بناء الجدار.

وأصدرت حملة هيلاري بيانا عقب الزيارة قالت فيه إن الولايات المتحدة لن تعتزم تجريم وتطويق وترحيل 16 مليون شخص في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الولايات المتحدة والذين يدعوا ترامب إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم وترحيلهم، كما نشرت حملة هيلاري اتهمت فيه ترامب بالكذب بخصوص زيارته إلى المكسيك ووصفته بصورة ساخرة بأنه “المفاوض العظيم”.

أ ش أ

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