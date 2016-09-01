هزاع بن زايد : "أوبرا دبي" انعكاس للإبداع في عقل محمد بن راشد

وصف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، "أوبرا دبي" بأنها تحفة ومعلم ثقافي عالمي وأيقونة إماراتية فريدة جمعت بين الأصالة والحداثة.

ولفت سموه إلى أنها انعكاس لما يحمله قلب وعقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" من إلهام وسعادة وإبداع وحياة.

ودون سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، "أوبرا دبي تحفة جمعت بين الأصالة والحداثة، ومعلم ثقافي عالمي وأيقونة إماراتية فريدة تزداد إلهاما وسعادة وإبداعا وحياة بقلب محمد بن راشد وعقله".

ويحاكي تصميم "أوبرا دبي" المراكب الشراعية التقليدية مستلهماً ارتباط دبي بالبحر والذي يشكل جزءًا مهما من تاريخ الإمارة ومكوناً رئيسا من موروثها الثقافي، وتقع وسط مدينة دبي التي تضم أرقى كيلومتر في العالم.

ويتيح التصميم العصري للأوبرا تحويل المساحة الداخلية إلى 3 وضعيات مختلفة منها المسرح الذي يستوعب نحو 2000 شخص، بينما تسمح المرونة في التحوّل بين الوضعيات الثلاث باستقبال مجموعة واسعة من عروض الفنون الأدائية مثل المسرحيات والأوبرا والباليه والعروض الموسيقية الأوركسترالية والحفلات الغنائية والعروض الحية المختلفة وكذلك المؤتمرات والمعارض وغيرها من الفعاليات الكبرى.

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