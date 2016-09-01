أخبار عاجلة

مساء dmc - تعليق النائبة عبلة الهواري بالوافقة على مشروع قانون بتعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية -
مساء dmc - أستاذ القانون الدولي بجامعة طنطا: حالة الطوارىء ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية -
صرف استثنائية ورفع الحد الأدنى لاحدي الجهات الحكومية لمواجهة الغلاء -
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

هزاع بن زايد : "أوبرا دبي" انعكاس للإبداع في عقل محمد بن راشد

Google+ Print
هزاع بن زايد : "أوبرا دبي" انعكاس للإبداع في عقل محمد بن راشد هزاع بن زايد : "أوبرا دبي" انعكاس للإبداع في عقل محمد بن راشد

وصف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، "أوبرا دبي" بأنها تحفة ومعلم ثقافي عالمي وأيقونة إماراتية فريدة جمعت بين الأصالة والحداثة.

ولفت سموه إلى أنها انعكاس لما يحمله قلب وعقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" من إلهام وسعادة وإبداع وحياة. 

ودون سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم، "أوبرا دبي تحفة جمعت بين الأصالة والحداثة، ومعلم ثقافي عالمي وأيقونة إماراتية فريدة تزداد إلهاما وسعادة وإبداعا وحياة بقلب محمد بن راشد وعقله".

ويحاكي تصميم "أوبرا دبي" المراكب الشراعية التقليدية مستلهماً ارتباط دبي بالبحر والذي يشكل جزءًا مهما من تاريخ الإمارة ومكوناً رئيسا من موروثها الثقافي، وتقع وسط مدينة دبي التي تضم أرقى كيلومتر في العالم. 

ويتيح التصميم العصري للأوبرا تحويل المساحة الداخلية إلى 3 وضعيات مختلفة منها المسرح الذي يستوعب نحو 2000 شخص، بينما تسمح المرونة في التحوّل بين الوضعيات الثلاث باستقبال مجموعة واسعة من عروض الفنون الأدائية مثل المسرحيات والأوبرا والباليه والعروض الموسيقية الأوركسترالية والحفلات الغنائية والعروض الحية المختلفة وكذلك المؤتمرات والمعارض وغيرها من الفعاليات الكبرى.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية