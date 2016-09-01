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بالفيديو - مرتضى منصور يحدد طريقة حضور جماهير الزمالك مباراة الوداد.. ' استمارة وبطاقة '

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بالفيديو - مرتضى منصور يحدد طريقة حضور جماهير الزمالك مباراة الوداد.. ' استمارة وبطاقة ' بالفيديو - مرتضى منصور يحدد طريقة حضور جماهير الزمالك مباراة الوداد.. ' استمارة وبطاقة '

حدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خطوات حضور جماهير فريقه لمباراة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره الوداد في ذهاب نصف النهائي يوم 16 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب.

وقال منصور في مؤتمر توقيع عقود التوأمة مع نادي الجزيرة الإماراتي: "نريد أن نملأ المدرجات بـ50 ألف مشجع لكن بشروط، ولن يسمح بحضور الجماهير إلى بتطبيق هذه الشروط".

وأضاف "بداية من يوم السبت سنوزع استمارات داخل صالة نادي الزمالك المغطاة على الجماهير، يملأها المشجع ويعيدها إليّ مع صورة البطاقة وأربع صور شخصية يحصل بعد ذلك على كارنيه يقوم بشراء التذكرة به".

وتابع مرتضى "كل منافذ البيع ستكون داخل نادي الزمالك وما حدث من مهزلة في بتروسبورت بسبب مدير أمن القاهرة لن يتكرر.. فالجماهير التي سبت رئيس الجمهورية والأهلي وصالح سليم لا مكان لها".

وكان مرتضى قد هاجم جماهير الزمالك التي حضرت مباراة إنيمبا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات والتي فاز فيها فريقه 1-0.

وأشار رئيس الزمالك "سنضع مكتب باسم مكتب شؤون الجماهير، والاستمارة بها اسمك وسنك وعنوانك وتليفونك، سيتم إصدار كارنيه بهذه البيانات من أجل أن تشتري تذاكر، ولن يدخل أحد مجانا بعد الآن".

وأتم "أحذر.. لن يسمح لمخلوق أن يقترب من استاد لمباراة للزمالك على مسافة 20 كيلو إلا وهو حامل للتذاكر التي سيحصل عليها بالطريقة المذكورة فقط ومنافذ البيع ستكون في النادي فقط".

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فيديو اليوم السابع

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