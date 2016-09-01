منتخب مصر: سلبيات ودية غينيا أكثر من الإيجابيات.. الاستفادة 50%

يرى أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أن سلبيات المواجهة الودية أمام غينيا كانت أكثر من الإيجابيات بالنسبة للمنتخب.

منتخب مصر تعادل أمام غينيا بهدف لكل منتخب في إطار الاستعدادات لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018. (طالع التفاصيل)

وتحدث المدرب العام للمنتخب قائلا: "لم نتلق المردود الفني المنتظر الذي تمناه من المباراة".

وأوضح في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "المباراة أعطت لنا العديد من الانطباعات منها السلبي والإيجابي. ولكن السلبيات كان أكثر".

وأضاف "وبالتأكيد استفدنا من السلبيات. استفدنا من المباراة بنسبة 50%".

وواصل "كانت لدينا غيابات عديدة بسبب الإصابات والوصول المتأخر للمحترفين".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بجنوب إفريقيا في مباراته الودية الثانية في السادس من شهر سبتمبر المقبل.

مباراة جنوب إفريقيا

وماذا عن حالة المنتخب قبل لقاء جنوب إفريقيا؟ يُجيب نبيه قائلا: "حالتنا أفضل بكثير قبل لقاء جنوب إفريقيا".

وتابع "حالتنا الفنية والبدنية أفضل بكثير. العناصر متكاملة ويوجد فترة زمنية كبيرة ساعدتنا للاستعداد عن المباراة".

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