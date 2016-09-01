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عبد الحفيظ: ثلاث وديات تجهز الأهلي للموسم الجديد

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عبد الحفيظ: ثلاث وديات تجهز الأهلي للموسم الجديد عبد الحفيظ: ثلاث وديات تجهز الأهلي للموسم الجديد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن استعدادا الفريق للدخول في معسكر مغلق استعدادا لانطلاق الدوري المصري الموسم الجديد.

وقال عبد الحفيظ لقناة الحياة 2: "الفريق سيخوض أول مران جماعي له تحت قيادة حسام البدري غدا الجمعة، ثم سيدخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا لانطلاق الدوري والمباراة الأولى في المسابقة أمام الإسماعيلي".

وأضاف "المعسكر سيقام في وسنخوض خلاله 3 مباريات ودية لم نستقر على أطرافها حتى الآن، ليتعرف الجهاز الفني على مستوى جميع اللاعبين".

وعن تعاقدات الأهلي قال: "لدينا مكان واحد في قائمة الفريق للموسم الجديد، الجهاز الفني هو الذي يحدد احتياجات الفريق وهل نحتاج للتعاقد مع لاعب في الوقت الحالي أو في يناير المقبل".

وتابع "الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولدينا أكثر من لاعب في كل مركز وهذا أمر جيد للغاية".

ويفتتح الأهلي مبارياته في الدوري المصري الموسم الجديد 2016/2017 بمواجهة الإسماعيلي.

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