المنتخب يُقيم الظهور الأول لسام مرسي ويوضح ' أزمة ركلة الجزاء '

ما تقييم منتخب مصر لسام مرسي في الظهور الأول له بقميص الفراعنة؟ سؤال يُجيب عنه أسامة نبيه المدرب العام.

منتخب مصر تعادل أمام غينيا بهدف لكل منتخب في إطار الاستعدادات لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018. (طالع التفاصيل)

وشارك سام مرسي صاحب الـ24 سنةً والذي وُلد في إنجلترا لأول مرة مع المنتخب عندما حل كبديل في الشوط الثاني. (شاهد ملخص ما قدمه سام مرسي)

وتحدث نبيه عن سام مرسي قائلا: "بدايته كانت جيدة. ظهر بشكل مقبول".

وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة الحياة 2 "هو لا يتحدث اللغة العربية إطلاقا ولذلك نوفر له مترجم لنقل كافة الأمور الفنية وغيرها".

وواصل "بالتأكيد عندنا تنضم لمكان جديد تحتاج لفترة من الوقت قبل الاندماج والتألق. وهذا ما يحتاجه".

"أزمة ركلة الجزاء"

وتطرق المدرب العام للمنتخب ليُجيب عن (هل حدثت أزمة بسبب ركلة جزاء المنتخب أمام غينيا وتسديد رمضان صبحي مع رغبة محمد النني في تسديدها؟) قائلا: "لا يوجد أي أزمة. أمر طبيعي ويحدث دايما".

وأوضح "عبد الله السعيد الأول في ترتيب تسديد ركلة الجزاء لم يكن في الملعب. كذلك الثاني باسم مرسي، ولذلك ما كان لديه الثقة للتسديد، فعلها".

وأتم "رمضان كانت لدية الثقة وكذلك النني، لا يوجد أي مشكلة في ذلك".