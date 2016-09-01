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بالصور .. ضابط وأمين شرطة يصلحان "بالوعة" أعلى كوبرى أكتوبر

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بالصور .. ضابط وأمين شرطة يصلحان "بالوعة" أعلى كوبرى أكتوبر بالصور .. ضابط وأمين شرطة يصلحان "بالوعة" أعلى كوبرى أكتوبر

>كتب كريم صبحى

كرم اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، النقيب أحمد هشام ضابط بمرور القاهرة، وأمين الشرطة إيهاب عبد الرحمن بعدما أصلحا بالوعة بمطلع كوبرى أكتوبر بمدينة نصر.

 

وأثنى مدير إدارة المرور على مجهودات الضابط والأمين، وطالبهما ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن والاستقرار، وأن يكونا قدوة لزملائهم.

 

كانت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " لضابط وأمين شرطة يصلحان غطاء بالوعة بمطلع كوبرى أكتوبر بمدينة نصر، بعد أن خرجت تحرك غطاء البالوعة من مكانها، وخشى الضابط أن تتسبب فى للسيارات،  واستدعى أحد أمناء الشرطة وقاما بإصلاحها وهما يرتديان ملابسهما الميرى.

 

 


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